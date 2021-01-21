«الرئاسي لتأهيل الشباب»: نفخر بخريجينا أعضاء مجلس النواب

أكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أنه في مشهد مشرف نفخر به جميعًا، تُسعدهم رؤية خريجي البرنامج وهم يقفون يؤدون اليمين الدستورية في مجلس النواب.وأكد البرنامج في بيانه اليوم، أن بذلك تبدأ مسيرتهم في حمل الأمانة والمسئولية للنهوض بالوطن سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.وتابع بيان البرنامج: "نفخر بكم دائما، ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق والتميز وإثبات الكفاءة، فمصر لن تنهض إلا بشبابها وعقول أبنائها".الجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي شهد تمكين 5 من خريجي البرنامج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهُم: خالد بدوي، وهيام الطباخ ورشا فايز وهادية حسني، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآيه مدني، المُعينة بقرار رئيس الجمهورية.