وصول وفد «البيئة» و«العربية للتصنيع» لمعاينة موقع مشروع مصنع أخشاب mdf بالخارجة

زار اليوم، وفد من وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع محافظة الوادي الجديد، في إطار الاتفاق المشترك لإقامة أول مصنع لإنتاج ألواح أخشاب mdf من مخلفات النخيل.يأتي ذلك تنفيذاََ لتوصيات الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع قبل يومين.وقام الوفد يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، بمعاينة موقع المشروع على الطبيعة والذي يقام على مساحة ١٠٠ فدان علي الطريق الدائري بطريق الخارجة باريس، تمهيداََ للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.