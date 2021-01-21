رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: من المبكر تحديد موعد انتهاء إجراءات العزل العام

الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس: إنه من المبكر جدا الآن تحديد موعد لانتهاء إجراءات العزل العام المفروضة في إنجلترا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه الوفيات اليومية من المرض لمستويات جديدة وتزايد الضغط على المستشفيات.

وسجلت بريطانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بالمرض في يوم واحد أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بلغ 1820 وهي أعداد وصفها جونسون بأنها "مروعة"، وانخفض عدد الوفيات اليوم الخميس.

وقال جونسون لمحطات بث، "أعتقد أن من المبكر القول متى سيمكننا رفع بعض القيود.. لقد شهدنا انتشار عدوى السلالة الجديدة التي رصدناها قبل عيد الميلاد، لا شك أنها تنتشر بسرعة حقا".

ورغم تزايد أعداد الوفيات إلا أن عدد الإصابات اليومية انخفض عن ذروة بلغها في الثامن من يناير برصد نحو 68 ألف حالة في يوم واحد إلى تسجيل 37892 حالة اليوم الخميس.

ويهدف جونسون لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة لخطر المرض لحماية المسنين والعاملين في القطاع الصحي قبل النظر في تخفيف القيود.

وسجلت بريطانيا أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد من تم تطعيمهم للوقاية من المرض إذ بلغ 363508 بما رفع العدد الإجمالي لمن حصلوا على اللقاح بالفعل إلى 4.97 مليون.

موضوعات متعلقة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

نور عمرو دياب.. هكذا نشأت «كاتمة أسرار الهضبة»

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده