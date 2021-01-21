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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الأمم المتحدة»: قلقون إزاء مزاعم عن عنف جنسي في «تيجراي» الإثيوبية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:42 م
براميلا باتين
براميلا باتين
وكالات
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها "قلقة للغاية" من مزاعم خطيرة بارتكاب أعمال عنف جنسي في منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا.

وقالت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع، في بيان على فيسبوك: "هناك تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنه تم إجبارهم على اغتصاب أفراد من أسرهم، تحت تهديدات بعنف وشيك".

وأضافت باتين: "أفادت التقارير أن بعض النساء أجبرتهن عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل الحصول على سلع أساسية، بينما أشارت مراكز طبية إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبار للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا".

بالإضافة إلى ذلك، ترددت تقارير متزايدة عن عنف جنسي ضد نساء وفتيات في عدد من مخيمات اللاجئين، بحسب ممثلة الأمم المتحدة.

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا على منطقة تيجراي الشمالية في شهر نوفمبر الماضي، لتقليص قوة جبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع السيطرة على المنطقة في أوائل ديسمبر الماضي، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار القتال.

في وقت سابق من هذا العام، دعت حمعية حقوق الإنسان للشعوب المهددة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في النزاع.

ونقلًا عن روايات الشهود، قالت جمعية الشعوب المهددة أن ما لا يقل عن 2000 مدني قتلوا ونزح أكثر من مليون شخص.

وترفض الحكومة في أديس أبابا حتى الآن إجراء تحقيق مستقل بشأن ذلك.

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