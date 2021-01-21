تامر كمال: «إيكو إيجيبت» ساهمت في الترويج السياحي للمحميات الطبيعية

قال تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، إن حملة "إيكو إيجيبت" خلال المرحلة الأولى ساهمت في الترويج السياحي للمحميات الطبيعية.وتابع كمال خلال تصريحه لـ"الدستور" أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن سلسلة متكاملة من الترويج السياحي البيئي، والإعلان عن فنادق تستخدم مواد صديقة البيئة، وتحديد الفنادق الخضراء، موضحا أن المنتج البيئي يحظى باهتمام المستخدمين والمستثمرين بمنطقة البحر الأحمر.كانت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أن الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية بصدد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "إيكو إيجيبت" بالإضافة إلى إجراء تقييم بيئى إستراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر مع العمل على تحديث نموذج تطوير شامل لمعايير الاستدامة في قطاع الفنادق السياحية ضمن الدراسة الفنية المتخصصة لقطاع الفنادق في مصر.