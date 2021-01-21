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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4594 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

الخميس 21/يناير/2021 - 09:40 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 269 ألفا و241 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2151 حالة، في حين يرقد 864 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 269 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21115 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلن مصرف لبنان المركزي تنفيذ جميع التحويلات المالية المتعلقة باستيراد اللقاح المضاد لكورونا ومستحقات المستشفيات، مشيرا إلى أنه تسلم طلبا من وزارة المالية بتحويل مبلغ 18 مليون دولار للخارج لشراء اللقاح من منصة كوفاكس (التابعة لمنظمة الصحة العالمية) وأنه نفذ فورا عملية تحويل الأموال المطلوبة.

وأكد البنك المركزي- في بيانه- أنه يقوم بتنفيذ كل التحويلات الواردة إليه والمستوفية للشروط القانونية، بشكل سريع، ويعطي الأولوية القصوى للتحويلات الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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