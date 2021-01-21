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تقارير ومتابعات

الفن التشكيلى محفز «مينا» للتعافى من كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:16 م
مينا
مينا
شيماء حمودة
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داخل جدران مستشفى العزل الصحي بالإسكندرية قرر مينا التوفيقي، 29 عامًا، أن يحارب وباء كورونا بالفن التشكيلي، خالقا من مبدئه "بأن المرء يتعافى بأهدافه وأحلامه"، دافعًا تحفيزيًا يعبر به فترة علاجه.

يقول "التوفيقي"، أحد المتعافين من كورونا، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن فترة العزل الصحي أخذت ما يقرب 15 يومًا، حيث كانت أعراض الإصابة شديدة في بدايتها لتقل تدريجيا مع مرور الوقت.

العلاج بالفن التشكيلي

وتابع "التوفيقي"، أن آخر 5 أيام من فترة العلاج، قرر أن يحارب إصابته بالفن التشكيلي واستكمال الفصل الأخير من رسالة الماجستير، بعنوان دور "السينيولوجيا في تحليل الفن المفاهيمي والاستفادة منهم في تصميم غلاف الرواية".

التمسك بأهدافه ورغبته الشديدة في استكمال حلمه كان الحافز الأساسي له في رفع روحه المعنوية وتقوية جهازه المناعي للتعجيل بشفائه.

تخرج "التوفيقي" فى كلية الفنون الجميلة قسم التصميمات المطبوعة شعبة فنون النشر، ليجد لمساره المهني زاوية مختلفة يستكمل بها دراساته العليا، ويحصل على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، عن مشروع تخرجه "العقل الباطن قلادة الأحلام"، ويعمل كمعيد منتدب بكلية الفنون الجميلة بقسم التصميمات المطبوعة في جامعة الإسكندرية.

ماجستير مينا.. الدراسة الأولى في تخصص السيميولوجيا

وعن الماجستير يتحدث الفنان التشكيلي أن الماجستير بعنوان دور "السيميولوجيا في تحليل الفن المفاهيمي والاستفادة منها في تصميم غلاف الرواية العربية"، وهي الدراسة الأولى في هذا التخصص، وذلك لإلقاء الضوء على الخيوط التي تربط بين علم السيميولوجيا وبين الفن التشكيلي المفاهيمي الموجود في أغلفة الروايات العربية.

كما أن الدراسة تناقش مدارس الفن التشكيلي ودراسة مدارس واتجاهات نقد وتحليل العمل الفني، وذلك من خلال دراسة كل من العمليات الإبداعية والتذوقية للعمل الفني، وأثر كل ذلك على نجاح تصميم غلاف الكتاب الروائي.

ويوضح التوفيقي أن الاستعانة بهذا الفن المتخصص في تصميم الروايات يعود إلى الكاتب ودار النشر، حيث إن غلاف الرواية له عامل رئيسي مؤثر لجذب القارئ للرواية وتلخيص مدلول المحتوى في رموز ورسومات تعبيرية ترسم على الغلاف الخارجي.

حصل الفنان التشكيلي على العديد من شهادات التقدير والجوائز بداية من عام 2008 وحتى عام 2019، فحصل على المركز الأول فى مجال رسم الأيقونات القبطية بمهرجان الكرازة عام 2012 فى عهد قداسة البابا شنودة الثالث، وعلى درع التفوق العلمى من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومركز ثالث جمهورى فى رسوم الكاريكاتير الصحفى فى مسابقة الكاريكاتير الحى التابعة للتوجيه العام للصحافة عام 2009.

كما حصل على المركز الأول ودرع التميز فى مجال الجرافيك بمعرض السفينة الفنى بالإسكندرية عام 2015، وعلى المركز الثاني في مسابقة الزمكان بمجلة (الزمكان) عام 2019، وأيضا على المركز الأول في فن الجرافيك وجائزة البروفيسير فرانكو جريكو بمعرض بداية الطريق للمؤسسة المصرية الإيطالية.

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