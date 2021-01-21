ضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 3 محاضر أوكازيون وهمي بالإسكندرية

نفذت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، حملات على المحلات التجارية بالمحافظة لضبط السلع مجهولة المصدر.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجاري.وأسفرت الحملة عن ضبط 340 شمعة فلتر مياه، و18 فلتر مياه مجهول المصدر، وضبط 60 زجاجة كحول مجهول المصدر، و2000 عبوة طلاء أظافر غير مدون عليه أي بيانات، و110 ساعات مجهولة المصدر، و100 عبوة مبيض بشرة بدون بيانات.كما تم تحرير 3 محاضر لمحلات ملابس معلنة عن أوكازيونات وهمية بغرض التدليس وبدون تصاريح، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.