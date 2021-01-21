رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إبراهيم ويح وكيلًا لكلية أصول الدين بطنطا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:08 م
إبراهيم ويح
إبراهيم ويح
إسلام أبوالمجد
طباعة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح، أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ووكيل أصول الدين والدعوة بطنطا حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وحصل علي شهادة الثانوية الأزهرية ١٩٨٤، والتحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، وحصل علي درجة الليسانس في أصول الدين تخصص الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان الأول علي دفعته عام ١٩٨٨م، وعين معيدًا بكلية أصول الدين بطنطا ١٩٩٠ والتحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام ١٩٩٤، وعين مدرسا مساعدًا، ثم حصل علي درجة العالمية (الدكتوراه) عام ١٩٩٨م مع مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسا بقسم الحديث وعلومه، ثم أعير إلى كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد بأبها.

وترقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٥، ثم إلي درجة أستاذ 2018، وأصبح رئيسًا للقسم، وفي عام 2021 صدر قرار بتعيينه وكيلا لشئون التعليم والطلاب، وله بحوث واسهامات في مجال تخصصه،وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) داخل مصر وخارجها، وحصل على دورات الجودة بمركز الجودة بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة ٢٠١٧، وحصل علي دورة البرنامج التدريبي الخاص بتنميةالمهارات الإدارية للقيادات الأكاديمية عام ٢٠١٩ من مركز الأزهر للتدريب والتطوير.

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده