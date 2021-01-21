إبراهيم ويح وكيلًا لكلية أصول الدين بطنطا

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح، أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب.ووكيل أصول الدين والدعوة بطنطا حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وحصل علي شهادة الثانوية الأزهرية ١٩٨٤، والتحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، وحصل علي درجة الليسانس في أصول الدين تخصص الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان الأول علي دفعته عام ١٩٨٨م، وعين معيدًا بكلية أصول الدين بطنطا ١٩٩٠ والتحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام ١٩٩٤، وعين مدرسا مساعدًا، ثم حصل علي درجة العالمية (الدكتوراه) عام ١٩٩٨م مع مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسا بقسم الحديث وعلومه، ثم أعير إلى كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد بأبها.وترقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٥، ثم إلي درجة أستاذ 2018، وأصبح رئيسًا للقسم، وفي عام 2021 صدر قرار بتعيينه وكيلا لشئون التعليم والطلاب، وله بحوث واسهامات في مجال تخصصه،وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) داخل مصر وخارجها، وحصل على دورات الجودة بمركز الجودة بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة ٢٠١٧، وحصل علي دورة البرنامج التدريبي الخاص بتنميةالمهارات الإدارية للقيادات الأكاديمية عام ٢٠١٩ من مركز الأزهر للتدريب والتطوير.