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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصافي عبد العال: برلمان 2021 مختلف وبداياته تشهد بالممارسة الديمقراطية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:04 م
الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن البداية القوية لمجلس النواب، بعد ترأس المستشار حنفي جبالي لفعالياته تبشر بالخير، بعدما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيانه داخل البرلمان، موضحا ان هناك مساءلة للعديد من الوزراء حول إنجازاتهم وبعض الردود والانتقادات بخصوص العمل السياسي من اجل "دولة قوية" ومزيد من الرخاء والمشاريع القومية العملاقة.

وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم، إلى أن تقدم بعض النواب باستجوابات وطلبات إحاطة وغيرها من الفعاليات البرلمانية، مؤكدًا أن برلمان 2021 مختلف عما سبق وهناك رهانات بحل كافة المشاكل والقضايا التي تواجهها مصر.

وأشاد عبد العال بالتصريحات التي قالها المستشار حنفي جبالي، بأن مجلس النواب ليس في خصومة مع الحكومة، وأنه سعيد برأي المستقلين وبعض أحزاب المعارضة، مضيفا الجميع يهمهم الحديث والتعبير عن الآمال والأحلام التي يتعلق بها الوطن.

وشدد نائب الإسكندرية على أن مصر تشهد حياة نيابية وديمقراطية مشهودة والجميع يتغنى بالإنجازات ويتغنى بحالة الاستقرار التي عليها الوطن، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت عملا مضنيا ظهرت ملامحه في مختلف مجالات الحياة في مصر، من مشاريع سكنية وزراعية وصناعية واقتصادية، وانخفاض معدلات الفقر والتضخم وغيرها وكلها نجاحات تصب في صالح المواطن المصري.

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