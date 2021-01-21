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سياسي

نائب التنسيقية: كيف يؤتمن موظفي المحليات على فحص طلبات التصالح وهم سبب المشكلة؟

الخميس 21/يناير/2021 - 09:02 م
النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفوا إلى السطح في كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

ووجه بدوي، في تصريحات صحفية، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م، حيث أعلنت الوزارة تلقي أكثر من 204 ملايين طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي، وأنه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب في سؤاله: "كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في إعطاء تراخيص وهمية لإصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن؟".

وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التي تم جمعها في الفترة الماضية، وأكد بدوي أن ذلك الأمر جعل المواطنين يتسائلون عن مدى جدوي القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.

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