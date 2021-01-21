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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرض بريطاني بـ330 مليون إسترليني لتسوية ديون السودان لـ«الإفريقي للتنمية»

الخميس 21/يناير/2021 - 09:35 م
دومينيك راب
دومينيك راب
وكالات
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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، إن بريطانيا ستقدم قرضا تجسيريا حجمه 330 مليون جنيه إسترليني لمساعدة السودان على تسوية متأخرات تتجاوز 400 مليون دولار مستحقة عليه للبنك الإفريقي للتنمية.

مهد رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب العام الماضي للشروع في عملية لتسوية دينه الخارجي البالغ نحو 60 مليار دولار، في خطوة ضرورية للحصول على تمويل جديد.

وأكد راب أن بريطانيا تدعم تلك الجهود وإنه وقع مذكرة تفاهم لصرف 40 مليون إسترليني لصالح برنامج التحويلات النقدية الرامي إلى مساعدة الأُسر السودانية، في إطار تعهد قُدم أثناء مؤتمر للمانحين انعقد العام الماضي.

وأوضح راب أن بريطانيا ستقدم مساعدة حجمها 125 مليون إسترليني للسودان في السنة المالية الحالية، تتضمن دعما لإقامة برلمان انتقالي.

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم "نحن ملتزمون التزاما كاملا.. بتحول هذا البلد، وأتطلع إلى العمل مع الحكومة المدنية للانتقال إلى المرحلة التالية."

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