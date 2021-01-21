أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أعلنت النجمة الخليجية أحلام عن طرح البومها الجديد وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.ونشرت أخلام عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو قصير لها، وكتبت على الفيديو قائلة "‏قريبًا ألبومى أحلام 2021". وحددت الأول من فبراير موعدًا لطرح الألبونقائمة ألبوم "أحلام 2021" ضمت أسماء شملت 18 شاعرًا، و11 ملحنًا، و11 موزعًا موسيقيًا، وضمت اللائحة كلا من الأمير خالد الفيصل والامير بدر بن عبد المحسن والامير عبد الرحمن بن مساعد والامير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم.وعلى مستوى التلحين، فقد ضمت القائمة الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله وغيرهم، في حين شملت قائمة الموزعين كل من خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم وغيرهم.