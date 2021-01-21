مستشار الرئيس للصحة: بدء حملات تطعيم لقاحات كورونا قبل نهاية يناير

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك تفاوض مع عدد من الشركات التى تنتج اللقاحات، وقريبا ستبدأ حملات التطعيم بلقاحات كورونا قبل نهاية يناير الجارى.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc، أن موقف فيروس كورونا قد يختلف من حالة لأخرى حسب قوة الإصابة والحالة النفسية، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجازات نصف العام خفف من حدة الإصابات وكثرتها.وتابع مستشار الرئيس للصحة، أن هيئة الدواء اعتمدت اللقاح الصيني وقريبا يتم اعتماد لقاح أكسفورد للبدء فى تطعيم المواطنين، مشيرا إلى أن الشفاء من فيروس كورونا ليس مرتبطا بعدد أيام بقدر ارتباطه باختفاء الأعراض.وأكد أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية.