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الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

الخميس 21/يناير/2021 - 09:38 م
شريف عبـد الهادي
شريف عبـد الهادي
آلاء حسن
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أعلنت منشـورات إبييدي، اليوم الخميس، تعاقدها مع الكـاتب المصري شريف عبـدالهادي.

تخرج الروائي والسيناريست المصري شريـف عبـدالهادي في كليـة الآداب، قسـم "إعلام - شعبة صحافة"، جامعة حلوان عام 2005، وأصبح صحفيا ومُعد برامـج تليفزيونية وإذاعية، يقوم بإعداد وبرئاسة تحرير أكثر من 25 برنامجا تليفزيونيا وإذاعيا في أهم القنوات الفضائية والإذاعات المصرية.

بـدأ شـريف عبـدالهادي، ككـاتب روائي، مشواره بـ"الفيلم السينمائي المقروء" بإصـدار عمله الأول: "كـوابيس سعيدة"، المصنف بأنه فانـتازيا دراما، بجانب أعمال عدة له في مجال: "الأفـلام المقروءة"، والتي شملت على كتاب "تيستروچين" الصـادر عام 2014، وكـتاب "فيلمين في كـتاب" الصادر عـام 2019، ويضم بين دفتيه فيلمين سينمائيين "نار باردة"، و"أكاذيب حقيقية"، ولدى عـبدالهـادي روايـة "أبابيل" عـام 2014، ورواية ملحمية "ملكـوت" عام 2016م، وكتاب مقالات في أدب الاعترافات بعنوان "حبيبة قلب بابا.. هواجس أب خايف بنته تكبر ما تلاقيهوش".

وبمـناسبة تـعاقده الجديـد مع مـنشورات إبـيـيدي؛ عبر عـبد الهادي عن سعادته بالتعاون مع منـشورات إبيـيـدي لإصـدار عمله الجديد، قائلًا: "سعـيد ومتفائل بتلك الخطوة، فهي من إحدى دور النشر المتميزة وذات صيت عال بجديتها في العمل وجهودها المنشودة لتحقيق رؤيتها، من خلال التعـاقد مع كتاب كبار وموهوبين لهم ثقـلهم في الوسط الأدبي من أجل تقـديم أعمال راقية تحترم عقل القارئ، إضافة إلى محاولتها سد الفجوات التـي يعـاني منها سوق النـشر؛ من ضعـف في التوزيع، وعدم توفير الدعاية المناسبة للكُتَّـاب، والاعتماد على الكاتب في التسويق لأعماله، حيث يقع على عاتق الكاتب مسؤولية التسويق لأعماله بمفرده، لذا أثق بأن تلك الخطوة ستكون مختلفة مع منشورات إبييدي".

ومـن جهته، تـوجه الدكـتور عـمـاد الديـن الأكـحـل، مـدير شـركات إبـييـدي بشـكر شريف عبد الهادي على كـلمته الرائعة وثـقته الغالـية بـالـدار، وأعـرب عن سـعادته الـتي تزداد يوما بعد يوم بانضمام العديد من الكتاب الكبار والموهبين لقائمة الدار والمشـاركة في تحقيق رؤيـة الدار سويًا، حيث تخطو الدار خطوات ثابتة وناجحة كل يوم بانتقاء أفضل الأعمال، وتحريرها، وتصحيحها، وإنتاجها بأعلى جودة من أجل الوصول لأكبر شريحة من القراء في مختلف أنحاء العالم، وأثنى على روعـة العـمل القـادم لعـبد الـهادي، وأكـد ثـقته بـأن هذا الـعمل سيـحظى على إعجاب كـل القـراء والنـقاد فـور صدوره.

وأشار محمود عبد النبي محمود، مـدير مكـتب القـاهرة ومسئول تعـاقدات الشـرق الأوسط، إلى أهمية تنوع الأعمال المُـقدمة لمجتمعنا العربي، قائلا إن منـشورات إبيـيـدي "تحـرص دائـمًا على شـمول هذا المعيار في عملـية اخـتيار أعمالها، لتتمكن من إنعاش سـوق النشر في المجتمع العـربي بإصـدار العديد من الأعمال المختلفة والشـاملة بـجودة عالية من حيث اللغة والمضمون"، وبالنهاية؛ أكـد عبد النبي على تـوفر العـمل على منصة إبييدى فـور إصـداراها وإتـاحة خدمة الشحن المجاني لعمليات الشراء الإلكترونية من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كـمـا أنـه سيتم توزيعه على جميع منافذ البيع التقليدية المختلفة سعيًا منا لإتاحة العمل للقارئ العربي أينما كان.

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