تقرير: الاقتصاد العالمي واجه أزمة نتيجة آثار كورونا خلال 2020

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن عام 2020 واجه الاقتصاد العالمي أزمة كبيرة نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وتعد الدول النامية ودول التحول الاقتصادي هي الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة العالمية حيث شهدت:- زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية.- زيادة في طلب الحصول على تمويلات من الأسواق العالمية لمواجهة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن كوفيد 19.- رفع تكلفة تحقيق أهداف التنمية الوطنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض التمويلات التنموية، صاحب الأزمة انخفاض ملحوظ في حجم المساعدات الانمائية حيث انخفض التمويل التنموي الميسر بنسبة 8% في عام 2020 والذي يمثل مصدرا هاما من مصادر التمويل الخارجي للتصدي للصدمات الاقتصادية، ويشكل هذا الانخفاض ضغطًا على التمويلات التنموية المتاحة من شركاء التنمية.