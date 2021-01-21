ألمانيا: إعطاء كبار السن لقاح أكثر فعالية استعداد لموسم الانفلونزا القادم

من المنتظر حصول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في ألمانيا على لقاح أكثر فعالية بجرعة عالية استعدادا لموسم الإنفلونزا.20212020جاء ذلك وفقا لقرار صدر عن اللجنة الاتحادية المشتركة للأطباء وشركات التأمين والعيادات اليوم الخميس وذلك تنفيذا لتوصية من اللجنة الدائمة للتطعيم بعد أن تبينت أن هذا اللقاح يتمتع بفعالية أعلى مقارنة باللقاحات الأخرى.وذكرت اللجنة أنه نظرا لأن الأمر يتعلق في الانفلونزا الموسمية بمرض شائع ويُحْتَمَل أن يكون خطيرا، فإن من الممكن من خلال إدخال تحسين طفيف على فعالية اللقاح منع حدوث عدد كبير من الحالات المرضية والمسارات الخطيرة للمرض أيضا.وحسب البيانات الصادرة، فإن الجرعات العالية من اللقاح المضاد للإنفلونزا كانت قد حصلت لأول مرة على تصريح طبي باستخدامها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في العام الماضي.وأضافت اللجنة أنه في حال توافر مستحضر مصرح باستخدامه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 64 عاما، فإنهم سيحق لهم الحصول على جرعات عالية من هذا اللقاح، مشيرة إلى أن هذه الفئة سيستمر تلقيحها في الوقت الراهن باللقاحات التقليدية المضادة للإنفلونزا.