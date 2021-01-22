وظائف وزارة التضامن الاجتماعى 2021 لأصحاب الحرف

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف

وتأتي تلك الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "فرصنا"، والذي يوفر عدد كبير من الوظائف المختلفة، ومنها وظائف أصحاب الحرف بمختلف أنواعها، ولديكم التقرير التالي يحتوي على جميع التفاصيل بشأن وظائف أصحاب الحرف.

يمكن للمواطن الذي يرغب في البحث عن وظيفة من أصحاب الحرف الدخول على الموقع الإلكتروني "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي يوفر عدد كبير من الوظائف، ونقدم لكم الرابط الإلكتروني من " هنا ".

وبعد الدخول يستطيع المواطن التصفح في الموقع بالبحث عن الوظيفة المناسبة له، حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الموقع عدد من الوظائف لأصحاب الحرف المختلفة، ومنها:- أمين مخازن، وعمال إنتاج وخراطين.- عمال تعبئة وتغليف.-سائقين درجة ثالثة، وسائقين درجة ثانية.- مندوب توصيل.- عمال كهرباء، وعمال تبريد وتكييف.- عمال نجارة، وحدادة، ولحام، وسباكة، ومنجد، واسترجى.- فنيين صيانة هواتف محمولة.- تركيب مصاعد، وتركيب وتصنيع الوميتال، وصيانة وتركيب فلاتر.- أعمال زجاج، وتركيب أرضيات، وبلاط، ورخام.- خدمات واكسسوارات سيارات، وسروجي.- عمال مباني.يوجد العديد من الوظائف بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لأصحاب الحرف بمختلف أنواعها، توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، ولكل وظيفة لها عدد من الشروط، حيث معظم مهن الحرف لا تتطلب مؤهل دراسي، لكن يتطلب الخبرة في مجال الحرفة نفسها، ولمعرفة شروط كل حرفة يجب على المواطن الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي السالف ذكره في التقرير.