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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: تطهير وتعقيم المساجد ونادي الشرطة لمواجهة كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:42 م
تطهير وتعقيم المساجد
تطهير وتعقيم المساجد
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار الأعمال اليومية للتطهير لعدد من المساجد ونادي الشرطة في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاب الله بانه تم تطهير الأسواق والمصالح الحكومية والمواقف وأماكن تكدس المواطنين بالإضافة الي تعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

وأشار إلى مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الأحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 - 0464933158.

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