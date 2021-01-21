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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تسجل أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:38 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
وكالات
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سجلت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- منذ بدء تفشي المرض، في الوقت الذي تم فيه تمديد القيود المفروضة على الحركة لمدة أسبوعين إضافيين في جزيرتي بالي وجاوة الرئيسيتين.

وذكرت السلطات أن هناك 346 حالة وفاة خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألف شخص.

وثبتت إصابة 11703 أشخاص بمرض كوفيد 19- خلال نفس الفترة، ليصل الإجمالي إلى 921الف و.632

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قامت إندونيسيا بتلقيح 60815 شخصًا في الأسبوع الأول من حملة التطعيم.

و تم تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير المقبل.

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