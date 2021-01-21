إندونيسيا تسجل أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي كورونا

سجلت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- منذ بدء تفشي المرض، في الوقت الذي تم فيه تمديد القيود المفروضة على الحركة لمدة أسبوعين إضافيين في جزيرتي بالي وجاوة الرئيسيتين.وذكرت السلطات أن هناك 346 حالة وفاة خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألف شخص.وثبتت إصابة 11703 أشخاص بمرض كوفيد 19- خلال نفس الفترة، ليصل الإجمالي إلى 921الف و.632وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قامت إندونيسيا بتلقيح 60815 شخصًا في الأسبوع الأول من حملة التطعيم.و تم تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير المقبل.