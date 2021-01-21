رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تفقد الزخم بعد بيان المركزي الأوروبي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:37 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
طباعة
فقدت الأسهم الأوروبية الزخم في أواخر جلسة اليوم الخميس، متأثرة بنزول أسهم النفط والعقارات، في حين تمسك البنك المركزي الأوروبي بسياسته النقدية، لكنه حذر من أن زيادة وتيرة إصابات كوفيد-19 تشكل خطرا على تعافي منطقة اليورو.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

خسرت أسهم شركات الطاقة الكبرى بي.بي ورويال داتش شل وتوتال أكثر من اثنين بالمئة، إذ هبطت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

لم يخرج المركزي الأوروبي بمفاجآت تذكر بعد أن أبقى على سياسته دون تغيير، في حين حذرت رئيسته كريستين لاجارد من أن تسارعا جديدا في وتيرة الإصابات والقيود المرتبطة بذلك ستقوض النشاط على المدى القصير وقالت إن البنك على استعداد لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد إذا لزم الأمر.

ونزلت أسهم منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة لتغلق على انخفاض 0.1 بالمئة مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار، في حين تراجع مؤشر بنوك منطقة العملة الموحدة 0.6 بالمئة.

كانت الأسهم الأوروبية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو 11 شهرا في وقت سابق من اليوم، إذ يراهن المستثمرون على تحفيز كبير من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي وقع على نحو خمسة أوامر تنفيذية منها عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وقفزت أسهم التكنولوجيا 1.6 بالمئة بعد ارتفاع نظيراتها الأمريكية، في حين زاد سهم شركة البرمجيات البريطانية سيدج جروب 4.9 بالمئة بعد تسجيل زيادة في الإيرادات الفصلية.

موضوعات متعلقة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية