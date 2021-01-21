بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده

كان أصدقاء الكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ يحرصون على الاحتفاء بعيد ميلاده أثناء مقابلتهم له خارج المنزل، وقد يجتمعون خصيصًا من أجله، ويشترون له التورتة، بحسب ما أكدته ابنته أم كلثوم في تصريحات صحفية سابقة، فكان والدها غير مهتم بهذا الأمر، وكان يستقبله كأي يوم عادي.وفي صورة نادرة لعدد من كبار المثقفين جمعة الناقد إبراهيم منصور، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والكاتب جميل عطية، والروائي يوسف القعيد مع أديب نوبل، أثناء الاحتفاء بعيد ميلاده التسعين، إذ كان يجلس وبجواره الكاتب الصحفي محمد شعير الذي زاره ليعطيه نسخة من حوار كان قد أجراه معه بمجلة "أخبار الأدب".وعن كواليس هذه الصورة، قال شعير لـ"الدستور": "أظن دي كانت في عيد ميلاد محفوظ التسعين وأنا كنت عملت معاه حوار، وفي الأسبوع اللي بعده زرته ومعايا نسخة من العدد وقريت جزء من الحوار، مضيفا: أظن جمال الغيطاني رئيس تحرير الجريدة حينها، كان مسافر في الأسبوع ده علشان كده أنا اللي روحت بالعدد اللي بين إيدين صاحب نوبل في هذه اللقطة".