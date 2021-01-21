رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باريس تحذر من أزمة وبائية فاقمت السلوكيات العدائية على الساحة الدولية

الخميس 21/يناير/2021 - 08:34 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
فاقمت الأزمة الوبائية السلوكيات العدائية على الساحة الدولية على غرار زيادة حدة المنافسة بين الدول وتعزيز نزعات بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وسط تضاعف الهجمات الإلكترونية ونقل الأخبار الخاطئة، وفق باريس التي تعتزم تعزيز جهودها الدفاعية لتدعيم دورها الاستراتيجي.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال تقديمها النسخة المحدثة للعرض الاستراتيجي بعد أربع سنوات من نشر هذا التحليل للتهديدات المحتملة، اليوم الخميس، أنّ "الوباء ثبّت بل وسرّع نزعات كنا حددناها عام 2017".

وسبق أن حذر الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء من تفاقم التوترات الدولية على خلفية التراجع الأمريكي في عهد دونالد ترامب.

وأكد ماكرون أنّ "تجاذب القوى الجديد لم يثبت وحسب بل تعزز"، مضيفًا "في منطقة المحيط الهادئ والهندي، في الشرق الأوسط والأدنى، في إفريقيا، على البر، في البحر، كما في مضامير صراع جديدة، عززت الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ردود الفعل المتجهة نحو الانطواء والمخاوف العشوائية، وأثارت النعرات القومية وشحذت طموحات وزادت من حدة معارضة الإرادات".

ومنذ عام 2017، تبقى ثلاثة تهديدات كبرى قائمة بحسب بارلي، وهي الإرهاب فيما "داعش لا يزال موجودًا دائمًا في المشرق"، والانتشار النووي الذي تعززه البرامج الكورية الشمالية والإيرانية، و"اشتداد المنافسة بين القوى"، مع "وضعية الترهيب الاستراتيجية لروسيا والصعود القوي للقوة العسكرية للصين" التي ضاعفت قيمة ميزانيتها العسكرية منذ عام 2012.

وحذرت الوزيرة من أن الخطورة الجديدة تكمن باللجوء المتزايد لـ"أساليب خالية من القيود يمكن أن تؤثر على أداء ديموقراطيتنا في ميادين جديدة: الانترنت، الفضاء، المعلومات الخاطئة"، مضيفةً أن "الوباء أطلق العنان للخيال: من هجمات الكترونية ضد مستشفيات وانتشار هائل للمعلومات الخاطئة".

واعتبرت أن هذه التصرفات المزعزعة للاستقرار "ألهمت بوضوح بعض الدول ذات الادعاءات الإقليمية"، وأولها تركيا الواقعة على أبواء أوروبا "والتي كثفت من تصرفاتها غير الودية والخطيرة في ليبيا وشرق المتوسط والقوقاز".

ومن أجل مواجهة هذه التهديدات، فإنّ فرنسا "بحاجة أكثر من أي وقت مضى لحلفاء وشركاء متينين" أوروبين وأميركيين، وفق بارلي، آملةً بأن "تبث إدارة بايدن روحًا جديدة وتساعدنا في إعادة تفعيل حلف شمال الأطلسي".

وتعتزم فرنسا تعزيز جهودها أيضًا في هذا الإطار. وقالت الوزيرة إن "الطموحات المتعلقة بقانون البرمجة العسكرية لا تزال تحظى بأهمية" لكن "علينا إعطاء مزيد من الأولوية" لمجال الاستخبارات والقدرات الدفاعية والهجومية في المجال الرقمي و"تعزيز الاستعداد العملي لجيشنا" ليكون جاهزًا لمواجهة التهديدات "من ضمنها (التهديدات) العالية الخطورة" في حال حصول مواجهة بين دول أخرى.

موضوعات متعلقة

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية