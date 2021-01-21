مجلس الأعمال السوداني المصري يدعو لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

دعا مجلس الأعمال السوداني المصري، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إزالة المعوقات لزيادة التبادلات التجارية بين البلدين ودعم الاستثمارات وعمليات التنمية المشتركة.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس رجال الأعمال السوداني المصري فى اجتماعه الأول بالخرطوم بحضور الأمين العام للاتحاد المهندس مجتبى خلف الله وأعضاء المجلس من السودان ومصر وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.واتفق المشاركون على ملامح وموجهات خطة العمل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف ورسالة المجلس فى تعزيز وترقية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان ومصر، وزيادة حجم التبادلات التجارية باستغلال الفرص الواسعة بالبلدين وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي فى شراكات دون تنافسية للانتقال المشترك للتعامل التجاري مع الدول الإفريقية والأوروبية.وأكد الامين العام أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بالخرطوم يعبر عن وحدة وادي النيل وأنه يأتي والبلاد تمر بفترة انتقالية الى الحرية والسلام والعدالة عقب ثورة ديسمبر المجيدة لبناء السودان الجديد، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى المهام الكبيرة التي يجب أن يضطلع بها المجلس المشترك.وشدد أعضاء المجلس من الجانبين على أهمية وضع خطة ورؤية استراتيجية لتحقيق أهداف المجلس، مشيرين إلى أهمية ازالة المعوقات خاصة فى المعابر الحدودية وتوحيد الرسوم الجمركية بالمنافذ الحدودية ومعالجة اشكاليات النقل العابر ومناقشة إمكانية تأسيس شركة نقل مشتركة وضرورة اضطلاع كل من البلدين بالمعالجات المطلوبة، مؤكدين أن حجم التبادلات التجارية لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.