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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالبة سقطت عليها مواد بناء من الطابق الـ11 بالقليوبية

الخميس 21/يناير/2021 - 08:37 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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لقيت فتاة مصرعها جراء سقوط بواقي مواد تكسير وبناء من الطابق الحادي عشر أثناء خروجها من منزلها المجاور للعقار الذى كانت تتم فيه عملية البناء، ما أصابها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

جرى نقل الفتاة لمستشفى بنها الجامعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها، وصرحت النيابة العامة بمركز بنها بدفن جثة المتوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الرائد من شرطة النجدة بمستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة "روان محمد عامر"، 18 عامًا، جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.

وتبين من تحريات العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء كان يحملها ونش الطابق الحادي عشر بعقار، بمنطقة الفلل ببنها وأثناء خروجها من مسكنها الموازى للعقار سقطت عليها مواد البناء أودت بحياتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 475 إداري مركز بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.

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