ضبط 10 أطنان مخلفات بسكوت مجهولة المصدر ببرج العرب

تمكنت مديرية التموين الإسكندرية، الخميس، من ضبط 10 أطنان مخلفات بسكوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.وشنت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة 10 أطنان (هوالك) ومخلفات بسكوت مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات بغرض استخدامه فى الأغراض التجارية بأحد مصانع برج العرب.تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد، وكيل تموين الإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية المدعمة لحماية المواطنين من الغش التجاري.