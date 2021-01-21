«واشنطن بوست»: بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس جو بايدن سيسعى إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات.وكان أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لوزارة الخارجية، أبلغ الكونجرس يوم الثلاثاء، بأن الإدارة ستسعى إلى تمديد المعاهدة النووية الرئيسية التي ينقضي أجلها في الخامس من فبراير.وقال الكرملين أمس الأربعاء إنه سيرحب بالتمديد.