جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميري مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية في الراكب المصري ص. ن قادم من فرنسا ويحمل 3 شنط كبيرة وشنطة صغيرة.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة داخل الحقائب.وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من علاء خضر مأمور الضبط تحت إشراف محمد أبو الليل مدير الحركة فتبين وجود 34 شريط بريجابالين و2 شريط كودايين و7 شريط ترامادول بإجمالى43 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية في الراكب م. خ مصري الجنسية قادم من أمريكا ويحمل 4 شنط كبيرة وشنطة هاندباج.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام صلبة.وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من أحمد صلاح مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة فتبين وجود سيف وخمس خناجر وسكين سويس نايف مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر فوزى العميري مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 13 و14 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.