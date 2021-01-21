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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: أزمة كورونا كانت اختبار غير مسبوق للدولة ونجحت فيه باقتدار

الخميس 21/يناير/2021 - 08:10 م
عبده أبو عايشه
عبده أبو عايشه
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بذلت مجهودات مضاعفة لمواجهة فيروس كورونا ولم تتوانى أبدا في تقديم الدعم الصحي والاقتصادي والاجتماعي للجميع.

وأشاد أبو عايشه خلال تصريحات له اليوم، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، وقال فيها إن عام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا، وأن ما سيأتي بعد تلك الأزمة سيكون مختلفا تماما عما قبلها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أزمة كورونا، كانت فرصة مهمة فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئة بما يحقق التعافي الشامل في اسرع وقت.

وشدد أبو عايشه، أن الرؤية المصرية والإدارة الحكيمة للبلاد خلال ازمة كورونا من جانب الرئيس السيسي استطاعت امتصاص حالة الرعب منه، والتعايش مع الفيروس، وفي نفس الوقت تعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن أزمة كورونا كانت اختبار للدولة برمتها أمام وباء غير مسبوق ونجحت فيه باقتدار، وبشهادة العالم كله، ونجحت كذلك في اختبار مدى قدرة المؤسسات المصرية على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

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