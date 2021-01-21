«رجال الأعمال» تستضيف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي 1 فبراير

تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة إلكترونية يوم الاثنين 1 فبراير بحضور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.سيتم فتح باب الحوار والمناقشة حول مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان.