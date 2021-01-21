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الثقافة

«راسبوتين».. الراهب الذى تنبأ بسقوط قيصر روسيا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:02 م
راسبوتين
راسبوتين
خالد حماد
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تمر اليوم ذكرى ميلاد راسبوتين "غريغوري يافيموفيتش راسبوتين"، المولود في 22 من يناير 1886، بقرية كروفسكوي الريفية الواقعة في سيبريا، ورحل في 1916 قبل قيام ثورة روسيا ".

ُيُعد "راسبوتين" رجل القرن الفائت، واحد أبرز الشخصيات الغامضة، الذي لعب دورًا بارزًا في إسقاط قيصر روسيا.

أُطلقت العديد من الألقاب على راسبوتين منها المبالغ فيه ومنها الملفق مثل "إله الجنس"، "عشيق القيصرة أليكساندرا فيودروفنا"، جاءت تلك الألقاب نتيجة ارتباطه بعائلة القيصر.

في البداية كان راسبوتين مجرد مطبب لابن القيصر، ونظرا لنجاحه في مهمته لشفاء وريث عرش القصر والتي سمحت له بمساحة الاقتراب أكثر من قيصر روسيا، وقبل ذلك كان الدين "بصفته راهب" مدخلا ليكتسب راسبوتين تلك المساحة من الثقة داخل القصر.

نبوءات راسبوتين"الملكية ستسقط"

كتب راسبوتين خطابا لقيصر روسيا يقول فيه: "إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين، وتستطيع أن تقول أي من أولادك أو أقاربك، فسوف يقتلهم الشعب الروسي، سأُقتل، لم يعد لي وجود في هذه الحياة، صل أرجوك، صل، وكن قويا، وفكر في عائلتك المصونة".

تحققت نبوءة راسبوتين عقب رحيله، فقط قتل اثنان من أقارب القيصر نيقولا الثاني راسبوتين، وبعد مرور تسعة عشر شهرا على مقتله أعدم قيصر روسيا وعائلته بأيدي الثوار البلشفيين.

جدير بالإشارة أن شخصية راسبوتين بكل ما تحيط به من غموض وهالة كانت محرضة للعديد من الكتاب في الشرق والغرب أن يكتبوا سيرته منها كتاب "راسبوتين وسقوط القياصرة" للكاتب الشهير كولن ولسون، وكتاب "راسبوتين بين القداسة والدناسة" لعصام عبد الفتاح، إلى جانب ذلك قدم الفنان المسرحي الكبير يوسف وهبي مسرحية تحمل اسم "راسبوتين".

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