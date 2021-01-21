اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالمرج

اختفت فتاة عشرينية صباح أمس الأربعاء فور خروجها من كورس خاص بها بمنطقة الشيخ منصور بالمرج.وأقر والد الفتاة بأن نجلته إسراء فور خروجها من الكورس الخاص بها أخبرتهم بأنها في الطريق للمنزل وسوف تقوم بشراء بعض مستلزمات لوجبة الإفطار قبل الوصول للمنزل، ومنذ ذلك الوقت وأغلق هاتفها ولم يعلموا عنها شيئا.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من عامل يفيد باختفاء نجلته بمنطقة الشيخ منصور بالمرج ويتم إجراء التحريات اللازمة وجار تفريغ كاميرات المراقبة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.