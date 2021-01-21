ضبط المتهم المشترك مع شقيقة زوجته في قتل زوجها بالسلام

تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط المتهم المشترك مع شقيقة زوجته في الشروع في قتل زوجها بسبب خلافات مالية بينهم بالسلام.وكانت قد أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمة بالاشتراك مع زوج شقيقتها في قتل زوجها بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأقرت المتهمة "نادية. ع" بارتكابها جريمة الشروع في قتل زوجها "بهاء. م"، بالاشتراك مع زوج شقيقتها بسبب خلافات مالية بينهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيدة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة زوج شقيقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبط المتهمة الأولى وجار ضبط المتهم الثاني، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.