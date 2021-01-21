تعرف على موعد عرض فيلم «أهل الكهف»

يصور صناع فيلم "اهل الكهف"، مشاهد فيلمهم الجديد في عدد كبير من اللوكيشانات المختلفه بصحراء أكتوبر، وذلك لمحاولة الانتهاء من تصويره خلال الأسابيع المقبلة.وعلمت "الدستور"، أن العمل الذي طرح بوستراته خلال الأيام الماضية لم يتم تصوير سوى نصف مشاهده فقط، ومن المحتمل ان يتبقي له شهر تصوير علي حسب انشغال ابطاله باعمال شهر رمضان المقبل، على أنه سيتم عرضه في موسم الصيف المقبل او أحد العيدين.الفيلم من بطولة الفنان خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح وأحمد عيد ومحمود حميدة ومحمد فراج وريم مصطفى وخالد الصاوي وبيومي فواد وصبري فواز وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد فواز سليم وهاجر أحمد ومن إنتاج وليد منصور.