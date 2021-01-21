ماذا يريد الشعب من نوابه؟

مرام سرور: تنظيم جولات فى الأحياء الفقيرة



رءوف قاعود: العمل على مراقبة السلطة التنفيذية



مصطفى حماد: الظهور فى الشارع بشكل دائم والتواصل المستمر مع المواطنين



أحمد شاكر: الانتهاء من مشاكل البنية التحتية خلال 2021



حمادة عبدالمنعم: دعم خاص لأسر الشهداء فى جميع المجالات



محمد الأحمر: مزيد من التعمير والبناء والتنمية بسيناء



توحيد يوسف: توفير فرص عمل.. ومواجهة سناتر الدروس الخصوصية



سعيد أبوالنصر: تقديم مقترحات للحكومة بمشروعات قومية جديدة



جاسر عثمان: زيادة الاهتمام بالأندية ومراكز الشباب



«وفِّروا الخدمات فى الأحياء، وادعمُوا الحالات الإنسانية، وكونوا على تواصل مع المواطنين».. تلك كانت مجموعة من بين جملة مطالب وجهها عدد من المصريين لأعضاء مجلس النواب فى دورته الحالية.وإذا كانت المطالب تبدو معتادة، ويرددها المصريون مع كل دورة جديدة لمجلس النواب، فإن هذه المرة تأتى المطالب مغلفة بآمال كبيرة يعقدها المواطنون على المجلس الجديد، لعدة أسباب، أولها العدد الكبير من الشباب الذى فاز بنسبة كبيرة من المقاعد، وثانيها تلك الحيوية التى ظهرت على النواب فى جلساته الأولى التى أجرت كشف حساب لوزراء الحكومة لمعرفة ما أنجزوه من خدمات، وثالثها عزم النواب الجدد على تفعيل الرقابة الحقيقية، التى تواجه المقصر وتحيى من أنجز.«الدستور» رصدت عددًا من مطالب وأمانى المواطنين فى السطور التالية، وتعرضها هنا أمام «نواب الشعب».تمنت مرام سرور، الصيدلانية بمستشفى جامعة بنها، أن يعمل النواب على النهوض بمستوى الخدمات فى كل مؤسسات الدولة وتطوير هيكلها الإدارى، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين أوضاع الفقراء ومحدودى الدخل.وقالت إنها تتمنى من النواب أن ينظروا إلى دوائرهم وما يحتاجه الأهالى من خدمات، مع تنظيم جولات فى الأحياء والمناطق الفقيرة والشعبية لبحث مشكلاتها وتسهيل حياة ساكنيها.وأشارت إلى أنها ترغب فى أن يعمل النواب على منع الدروس الخصوصية وزيادة الاعتماد على التعليم التفاعلى مع وزارة التربية والتعليم، ما يزيد من اعتماد الطالب على تفكيره وعقله للوصول إلى المعلومة، بدلًا من طريقة الحفظ والاسترجاع.طالب رءوف قاعود، موظف فى جامعة بنها، النواب بالعمل على سن قوانين تخدم مصالح الدولة والشعب، لتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين.وقال: «يتوجب على النواب التأكد من صرف أموال الشعب فى أوجهها الصحيحة، مع مراقبة السلطة التنفيذية، وتقديم المقترحات البناءة للوزراء، بهدف الارتقاء بالحياة من كل النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».وأضاف: «يتوجب أيضًا على نواب المجلس تحمل مسئوليتهم تجاه الأزمة التى يمر بها العالم أجمع فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يكون توفير اللقاح لكل المواطنين على رأس أولوياتهم».قال مصطفى حماد، أحد سكان منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إن آماله فى البرلمان الجديد أن يكثف أعضاؤه من مساعيهم فى خدمة الناس، بالعمل بما يتسق مع مضمون القَسم الذى حلفوه فى جلستهم الأولى، وأن يظهروا فى الشارع المصرى على أرض الواقع، مقدمين الخدمات لهؤلاء الذين نزلوا وتعبوا من أجل اختيارهم فى الانتخابات.وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون الاهتمام بالحالات المريضة التى تحتاج للعلاج على نفقة الدولة، إضافة لتمهيد الطرق التى تحتاج إلى رصف، وإنارة الشوارع والطرقات المظلمة.ولفت إلى أن مدينته «حلوان» تحتاج إلى الكثير من الخدمات، أبرزها مشكلة عدم وجود مدرسة ثانوية للبنات فى مناطق كفرالعلو، ومنشية جمال عبدالناصر، وحلوان البلد، وعرب غنيم، والمساكن، وعرب راشد، والملأ، رغم الكثافة السكانية بهذه المناطق، واقتصار المدارس الثانوية للبنات على مربع صغير فى شرق حلوان، مما يكبد الطالبات مشقة الذهاب والعودة لمدارسهن فى أماكن بعيدة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل أولياء الأمور.كما طالب بضرورة الرقابة على الأسعار والأسواق، ومواجهة جشع التجار، ناصحًا النواب الجدد بالتواصل مع المواطنين، وأن تكون لهم أدوات اتصال بشباب كل منطقة، بحيث يكون النائب ملمًا بما تعانيه دائرته، ومتطلباتها.أعرب أحمد شاكر، محامٍ، عن أمله فى أن يجد النواب حلولًا خارج الصندوق للارتقاء بالبنية التحتية، وبذل جهد وفير فى العمل على هذا الملف، بحيث يتم التخلص من كل مشاكل البنية التحتية فى مصر خلال عام ٢٠٢١.وقال «شاكر» إن أغلب المناطق الشعبية تعانى من تردى البنية التحتية فيها، خاصًة تلك الواقعة على أطراف المدن، مشيرًا إلى أنه من أبرز الملفات التى يتوجب التعامل معها بشكل واضح هو التعليم والصحة. كما طالب البرلمان بوضع آلية واضحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على تفعيلها بشكل أكثر سرعة، متابعًا: «هناك العديد من المواطنين بحاجة إلى وجود تأمين صحى يرعاهم حال مرضهم خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا».دعا حمادة عبدالمنعم ضوة، مدير إحدى شركات التسويق العقارى، النواب لترجمة هموم المواطنين إلى مشروعات وبرامج يتم طرحها على السلطة التنفيذية، ومحاسبة كل من يتقاعس عن خدمة الوطن والشعب. وأشار «ضوة» إلى أنه لا بد من التعامل مع كل أنواع وفئات الشعب وكل أطيافه من الفقير والمتوسط والغنى، ومخالطتهم لمعرفة المشاكل التى تمس أوجاعهم بشكل مباشر، مطالبًا البرلمان بتوفير دعم خاص لأسر الشهداء على كل الأصعدة.وقال: «يتوجب عليهم أن يعملوا على إصلاح الهيكل الإدارى للجهات الحكومية، بما يلائم التطور الرقمى الواقع فى بعض الوزارات كالتعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتموين والتجارة الخارجية».شدد محمد سلامة الأحمر، باحث فى قضايا التنمية الزراعية بجنوب سيناء، على ضرورة أن تكون ملفات التنمية الزراعية والسياحية والصناعية ضمن أجندة النواب الجُدد، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء من المحافظات التى تقع على الخريطة العالمية للسياحة، وعلى الرغم من جهود الدولة فى هذا الجانب، فإن فيروس كورونا أثّر بشكل واضح على الحركة السياحية، ومن ثم من المهم وضع ملفات طويلة الأجل من أجل التحوط للمخاطر مستقبلًا وحماية القطاع من أى أزمات مماثلة.وأضاف أن سيناء تحتاج إلى مزيد من التعمير والبناء والتنمية، خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة، خاصة مع تمكن القوات المسلحة والشرطة من دحر الإرهاب على نحو واضح.قال توحيد يوسف، استشارى مساحة وخرائط، إنه يتمنى أن يتبنى مجلس النواب مشروعات الشباب ويقف بجانبهم فى توفير فرص ملائمة لهم، فضلًا عن تشريع القوانين التى تحمى مصالح المواطنين وترعاها. وقال «يوسف» إن أهم ما يميز البرلمان الجديد هو أن معظمه مكون من الشباب، مضيفًا: «لا بد من قرارات تساعد الشباب فى حياتهم، خاصة فى الظروف المعيشية الصعبة التى طرأت على العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد».كما طالب مجلس النواب بأن توضع مراكز الدروس الخصوصية تحت إدارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاديًا للنصب الذى يتم على أولياء الأمور، حتى لا يقعوا تحت مافيا الدروس الخصوصية.دعا سعيد أبوالنصر، مراقب جودة فى إحدى الشركات، النواب بأن يقدموا للحكومة مقترحات لعدة مشروعات تخدم الدوائر التى يمثلونها.وقال إنه يجب على النواب تقديم العديد من المشروعات القومية الجديدة التى تخدم الدولة والمواطنين، وتقليل معاناة الشعب ورفع الأعباء عن كاهله.وأضاف: «أتمنى أن يخرج النائب من مهامه التقليدية، ويحاول أن يؤمِّن مشروعات خاصة للشباب، والعمل على الارتقاء بمهاراتهم لتكون مواكبة لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم ومساعدتهم».تمنى جاسر عثمان، لاعب كرة قدم بدورى القسم الرابع فى القاهرة، أن تكون الأندية ومراكز الشباب من بين اهتمامات أعضاء مجلس النواب فى تشكيله الجديد، خاصة أن الشباب من بين المستهدفين لجماعات الشر، وهو ما يتطلب المزيد من الاهتمام بهم، وبالأنشطة التى تزيدهم وعيًا، وتجعلهم يطمحون فى تحقيق أهداف تخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم. وقال إن هناك الكثير من مراكز الشباب التى تفتقد إلى مدربين، خاصة فى الألعاب الفردية، مطالبًا بوجود لجنة فى مجلس النوب مهمتها متابعة شئون مراكز الشباب، للارتقاء بالمستوى الخدمى والرياضى والتوعوى بها.