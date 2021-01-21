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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

باحث سويسرى لـ«الدستور»: أوروبا بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد «الإخوان»

الخميس 21/يناير/2021 - 07:48 م
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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قال جيل إيمانويل جاكيه، الباحث السويسرى بمعهد جنيف الدولى لأبحاث السلام، إن جماعة الإخوان تمكنت من الانتشار فى أوروبا منذ ستينيات القرن الماضى، عندما استقر عدد من رموزها، مثل سعيد رمضان فى أوروبا، مع آخرين من مصر وسوريا ودول أخرى، وأسسوا فروعًا للتنظيم فى دول مثل إسبانيا وألمانيا.
وأضاف «جاكيه»: «أنشطة الإخوان فى فرنسا والمملكة المتحدة كانت محدودة، لكن التنظيم أنشأ مساجد ومنظمات إسلامية وجمعيات طلابية ومنظمات خيرية غير حكومية استهدفت بشكل رئيسى العمال المهاجرين من الجزائر والمغرب وتركيا وباكستان والهند».
وتابع: «فى هذه الفترة لم تكن حكومات أوروبا الغربية معنية بأنشطة الإخوان وتغاضت عنها، وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، ومع النمو الديموجرافى للمجتمعات الإسلامية المحلية، عززت جماعة الإخوان شبكاتها فى جميع أنحاء أوروبا».
وحول تمويل الجماعة الإرهابية، قال «جاكيه» إن الجماعة تتلقى الأموال من الداعمين لها، وكل من تنجح فى استقطابهم من خلال المساجد، ومن رجال الأعمال، ومن بعض الأنشطة التجارية وكذلك الحكومات، مثل قطر وتركيا، وذلك من خلال قنوات قانونية مختلفة أو عبر قنوات سرية. وأضاف: «يتعدد الأشخاص والمنظمات الرئيسية فى الشبكة المالية للإخوان، ومن أبرزهم عدد من رجال الأعمال، مثل يوسف ندا وعصام الحداد وإبراهيم الزيات، وكذلك منظمات مثل مؤسسة الإغاثة الإسلامية، واتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا والمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث وغيرها».
وحول الخطوات الأوروبية للتصدى للجماعة الإرهابية، قال: «تتخذ بعض الدول الأوروبية بالفعل إجراءات ضد التطرف الدينى والإخوان، لكن التحدى الرئيسى يتمثل فى التحديد الواضح للمنظمات المتعلقة بالإسلام السياسى والمرتبطة بالأنشطة المتطرفة».
وأضاف: «مارس الإخوان منذ فترة طويلة استراتيجية التسلل والتقية داخل المجتمعات الأوروبية وبعض الجاليات المسلمة فى أوروبا، وهم يبذلون جهودًا للظهور كمنظمة أكثر اعتدالًا، ويحرصون على ذلك الخطاب فى المجال العام، وعندما يشعرون بالتهديد من الإجراءات القانونية من الحكومات الأوروبية، فإنهم يحاولون الظهور كضحية للإسلاموفوبيا».
وأكد الباحث السويسرى أن التعاون بين الحكومات الأوروبية والمجتمعات الإسلامية المحلية فى أوروبا مهم لمواجهة تهديد الإسلام السياسى والجماعات المتطرفة، وكذلك التعاون مع الحكومات العربية التى تكافح التطرف.
وأكمل: «الخطوات التى اتخذتها فرنسا وألمانيا والنمسا، مدفوعة بضرورة محاربة الجماعات المتطرفة التى تهدد النظام العام وأمن المواطنين، هى معركة لم تنته، ويجب أن تستمر عبر الضغط الفعال على الدول التى تقدم الدعم السياسى والمالى للجماعات المتطرفة».


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