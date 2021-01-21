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سياسي

أمين سر «الشئون العربية»: «النواب» الحالى أكثر التحامًا بقضايا المواطن

الخميس 21/يناير/2021 - 07:48 م
أحمد مقلد
أحمد مقلد
محمد الشريف
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قال أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فوز «التنسيقية» بـ١٠ مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان النوعية، سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجنة، هو رسالة مهمة بأن الشباب مؤهلون بقوة لقيادة العمل داخل المجلس العريق.
ورأى «مقلد»، فى حواره مع «الدستور»، أن استدعاء مجلس النواب للحكومة، فى بداية انطلاقه، وسؤالها عن كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمصريين، دليل على أن المجلس بتشكيله الحالى أكثر التحامًا بقضايا المواطن، ويعبر بشكل أكبر عن احتياجاته ومتطلباته.


■ بداية.. كيف ترى فوز نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بـ١٠ مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب؟
- فوز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ١٠ مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب يعد رسالة مهمة بأن الشباب مؤهلون بقوة لقيادة العمل داخل المجلس العريق، من خلال تلك الهيئات، سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجنة.
■ فزت بمقعد أمين سر لجنة الشئون العربية.. ما أجندتك داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
- «الشئون العربية» من أهم اللجان داخل مجلس النواب، لما تمثله من امتداد فكرى وثقافى واجتماعى للدولة المصرية فى الدول العربية الشقيقة، لذلك تضع فى أجندتها مجموعة من الأولويات ستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها مصالح المصريين فى الخارج، وتحديدًا داخل الدول العربية، والتى ستكون محل اهتمام ورعاية شديدة من جانب اللجنة.
وسنهتم أيضًا بالتعاون الاجتماعى والاقتصادى والسياسى مع كل الدول العربية، خاصة من خلال جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة، فضلًا عن التحرك بشكل أكبر فيما يتعلق بتفعيل السوق العربية المشتركة، والاهتمام بقضايا الدفاع الفكرى والثقافى المشتركة لأمتنا العربية، وهى جميعًا أمور حيوية ومهمة جدًا، وانعكاس طبيعى لانتماء الدولة المصرية إلى العروبة.
■ ما دلالة أن يبدأ مجلس النواب عمله باستدعاء ومساءلة الحكومة؟
- منذ اليوم الأول لانعقاده، بدأ مجلس النواب فى استخدام أدواته التشريعية والرقابية، بداية من إقرار التعديلات اللازمة على قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين، واستدعاء الحكومة لسؤالها حول برنامجها الذى تم اعتماده فى ٢٠١٨ باسم «مصر تنطلق».
وأعضاء مجلس النواب درسوا كل الملفات التى نفذتها الحكومة خلال فترة تنفيذ برنامجها، وعلى مدار أيام جلسات الانعقاد الماضية، استطعنا تقديم العديد من الأسئلة التى تشغل المواطنين، لوزراء التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المحلية والدولة للإعلام، ومناقشتهم فى الخطط التى عرضوها، وذلك دون أى قيود أو خطوط حمراء، إلى جانب مناقشة السياسات التى تنتهجها الحكومة لتنفيذ ما تبقى فى برنامجها خلال الفترة الزمنية المتبقية من البرنامج.
■ وماذا عن رد فعل الشارع على هذا التحرك البرلمانى القوى؟
- أصبح الشارع ينظر لمجلس النواب الحالى على أنه مُلم بقضاياه اليومية، فبعد الجلسات الإجرائية مباشرة، استخدمنا آليات التشريع بإقرار التعديلات اللازمة على قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين، ثم الرقابة باستدعاء الحكومة ومناقشتها فى جميع الأمور التى تشغل بال المصريين، وبالتالى أصبح مجلس النواب أكثر التحامًا بالقضايا الجماهيرية، وقادرًا على التعبير بشكل أكبر عن احتياجات ومتطلبات المواطن وأسئلته وما يهم حياته اليومية.
■ أخيرًا.. كيف تتعاملون مع جائحة «كورونا» داخل المجلس؟
- منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب، اتبعنا كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، إلى جانب مناقشة الحكومة حول اتباعها التدابير الاحترازية فى الهيئات والمؤسسات المختلفة التابعة لها، وهو أمر مهم جدًا، خاصة أننا أمام جائحة عالمية تحاول كل دول العالم مواجهتها والحد من تداعياتها الخطيرة.

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