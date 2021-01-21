نانسي بيلوسي تبدأ إجراءات ملاحقة دونالد ترامب قضائيًا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضائيًا مع مجلس الشيوخ، بعد أحداث اقتحام الكابيتول (مقر الكونجرس).وقالت بيلوسي، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف أن إدارة ترامب لم تكن لديها خطة حقيقية لإنتاج وتوزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، وهي نقطة أخرى في خطوات التعامل مع فيروس كورونا المستجد المروعة وغير الفعالة.كما أكدت بيلوسي دعمها للرئيس الجديد جو بايدن من خلال حديثها عن خطته القادمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن ما تحدث عنه بايدن بشأن سحق الفيروس يستند على حقائق علمية.