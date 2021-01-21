1164 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1164 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 463706 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت قد بلغ 4781377 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي، مضيفا أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8076 شخصًا.كما تم تسجيل 1346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 439301 حالة.