السيادة السوداني يشيد بجهود الشرطة في حفظ الأمن

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والقائد الأعلى لقوات الشرطة، بجهود الشرطة العامة وإداراتها المتخصصة في حفظ الأمن بمجالاته المتعددة.وأكد البرهان - خلال لقاء مع قيادات الشرطة برتبتي العميد واللواء وهيئة الادارة اليوم الخميس، لاستعراض الوضع الراهن والأوضاع على الحدود الشرقية- مساندة الدولة للشرطة في مكافحة الجريمة.ودعا إلى عدم الالتفات للأصوات التي تنتقص من جهود الشرطة، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن المجتمع.من جانبه، أكد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس دفع الله، مساندة وزارة الداخلية، القوات المسلحة في واجبها المقدس تجاه حماية أرض الوطن وشعبه.وشدد على استعداد قوات الشرطة للاضطلاع بكامل مهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن ومساندة القوات المسلحة على حدود البلاد.من جهته، رحب المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، باسم قيادات وضباط الشرطة، برئيس مجلس السيادة الانتقالي، وحيا جهود القوات المسلحة على امتداد ولايات السودان، متعهدا بمضاعفة الجهود لينعم المواطن بالأمن والأمان.