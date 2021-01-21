البوستر الرسمي لفيلم الرعب «قبل الأربعين»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم قبل الأربعين البوستر الدعائي الرسمي وذلك قبل انطلاق عرض الفيلم في دور العرض 3 فبراير المقبل في مصر ودول الخليج.واحتوى البوستر على صورة مرعبة تكشف حجم الغموض بداخل العمل الذي انتهى تصويره مؤخرا.الفيلم بطولة محمد على رزق وهالة فاخر ولبني ونس وايهاب فهمي وداليا مصطفى وجميل برسوم وبسمة وسامي مغاوري وأحمد جمال سعيد، ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.