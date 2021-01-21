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عالم

بيان أمريكي أوروبي يشيد بمخرجات الحوار السياسي الليبي

الخميس 21/يناير/2021 - 07:51 م
الحوار السياسي الليبي
الحوار السياسي الليبي
محمد عمر
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رحّبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي ستوجّه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك مساء اليوم الخميس، أن هذه خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا، مشيرة إلى أن قرار منتدى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأنّه آن الأوان لتغيير الوضع الراهن وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر البيان: "نحن نشجّع جميع الأطراف الليبية على التحرّك بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تبنّي حكومة موحدة وشاملة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي".

وتعهدت الدول الخمس بتقديم دعمهم الكامل لجهود منتدى الحوار السياسي الليبي كما رحبوا أيضًا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام لليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية.

وأضاف البيان: "نُعرب عن امتناننا المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على قيادتها المستمرة لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولّى كوبيش منصبه".

وأكد البيان الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى شراكتهم المستمرة مع أعضاء عملية برلين.

كما ذكرت الدول الخمس أعضاء عملية برلين بالالتزامات الجادة التي قطعوها على أنفسهم جميعًا في القمة قبل عام واحد، والتي عزّزها قرار مجلس الأمن رقم 2510. وعلى وجه الخصوص، يجب أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي السام الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم واختيار مستقبلهم سلميّا من خلال انتخابات وطنية.

‏وطالب البيان بأن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

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