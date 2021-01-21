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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل بحوزته كيلو حشيش بقصد الاتجار بمصر القديمة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:47 م
حشيش
حشيش
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قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة مصر القديمة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة برئاسة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح معاون المباحث من ضبط المدعو "س ر ع س" 36 عاما عاطل ومقيم ـ عزبة خير الله ـ دائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بمنطقة الزهراء ـ دائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت1 كيلو جرام، مبلغ مالي 3200 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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