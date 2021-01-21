كندا: إصابات كورونا تصل إلى 730 ألفًا و330 حالة والوفيات 18416

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في كندا إلى 730 ألفا و330 حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 18 ألفا و416 حالة وفاة، بينما تعافى 644 ألفا و967 شخصا من مرض كوفيد- 19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر نحو 51 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.