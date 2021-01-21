بوتان تؤجل برنامج تطعيم كورونا إلى ما بعد «الشهر المشئوم»

أعلنت مملكة بوتان، الواقعة في جبال الهيمالايا، تأجيل حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا إلى أن تحصل على جرعات كافية لجميع السكان، وترفض طرحها خلال فترة تزعم أنها "مشئومة" بين 14 فبراير و13 مارس.وذكرت وزارة الصحة عبر موقعها على الإنترنت: "من المهم أن نطلق التطعيم على مستوى البلاد في موعد مناسب بعد الشهر المشئوم".وجاء في البيان: "بعد التشاور مع لجنة شئون الرهبانية في بوتان تم إبلاغنا بـ(شهر مشئوم) يقع بين 14 فبراير و13 مارس.. سننتظر حتى تنتهي هذه الفترة".ومن المقرر أن يتلقى سكان بوتان، البالغ عددهم 730 ألف نسمة، باستثناء الأطفال والحوامل أو المرضعات، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في غضون أسبوع من بدء البرنامج، وفقا للوزارة.