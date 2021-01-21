المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض يدعو لتشديد التدابير فى مواجهة نسخ كورونا المتحوّرة

حض المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، الدول على الاستعداد لتشديد التدابير وتعزيز حملات التلقيح في الأسابيع المقبلة لمواجهة خطر تفشي نسخ أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة الاوروبية في تقرير جديد إن "جوهر الرسالة هو الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة لضمان القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية وتسريع حملات التلقيح".