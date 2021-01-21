الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محدود بأسوان (صور)

شبّ حريق بمخزن ومحل تجاري بشارع المدارس بوسط أسوان، مساء الخميس، ليتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة النيران.تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد باندلاع حريق بمخزن ومحل تجارى بشارع المدارس دون خسائر في الأرواح، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق.تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف للسيطرة على الحريق المحدود، تحت إشراف قاسم معتصم، نائب رئيس المدينة لقطاعي حي غرب وجنوب، ومتابعة من العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.