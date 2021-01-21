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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: علاقتنا بأمريكا مؤسسية وذات مصالح مشتركة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:14 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، أن علاقات المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة مؤسسات، ومصالح البلدين المشتركة لم تتغير.

وشدد وزير الخارجية السعودي، في تصريحات مساء اليوم، على أن المملكة تعاملت بشكل ممتاز مع إدارات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال وجودهما في السلطة، وذلك حسب قناة "العربية".

وأشار فيصل بن فرحان إلى أن هناك علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، مؤكدا أنهم سيتشاورون مع أمريكا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران ليكون ذا أساس قوي.

وأكد وزير خارجية السعودي أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، مطالبا إيران بأن تغير أفكارها وتركز على رخاء شعبها.

واضاف: "يدنا ممدوة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع إيران يحوي نواقص كثيرة.

واعتبر الوزير السعودي أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، مشددا على أن دعوات إيران للحوار غير مجدية.

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