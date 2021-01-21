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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسي»: مجلس الشيوخ سيواصل محاكمة ترامب وسنحاسب المخربين

الخميس 21/يناير/2021 - 07:17 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
محمد عمر
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أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ سيواصل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لتحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كلمة لها مساء اليوم من الكونجرس، إنهم سيحققون في تفاصيل أعمال التخريب أثناء اقتحام الكونجرس وسيحاسبون المسئولين عنها.

وأضافت رئيسة مجلس النواب: "ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس بتحريض من ترامب سبب صدمات نفسية للأمريكيين".

واعتبرت بيلوسي أن حفل تنصيب الرئيس جو بايدن كان مثاليًا وانتهى وأصبحت الولايات المتحدة بلدا موحدا، مشيرة إلى أن بايدن سيوقع أوامر تنفيذية اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع وتيرة توزيع معدات الوقاية الصحية لمجابهة وباء كورونا.

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