غدًا.. خالد صلاح خطيبًا لمسجد سيدنا الحسين

يبث التليفزيون المصري، غدًا، خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين ويلقي الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، خطبة الجمعة.وتنقل شاشة القناة الأولي وأثير موجات الإذاعة المصرية غدًا شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الحسين ويتلوقرآن الجمعة الشيخ الدكتور أحمد نعينع.ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "النور في القرآن الكريم"، مؤكدة أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.وتابعت "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.